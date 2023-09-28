近年來發生多次大小停電，今年9月中又因停電影響台北市6處路口，而為避免停電時，號誌路口紅綠燈無法正常運作，台北市交工處自2019年起陸續建置號誌不斷電系統（UPS），截至今年8月已完成395處路口，實際使用可提供8小時電力。

近年偶有大小規模的停電發生，導致號誌路口無法正常運作，在流量大的路口影響車輛行駛秩序，壅塞情形加劇，且影響路口行車安全。交通大隊就必須派員至現場指揮，交工處也要送發電機到現場。

交工處工程隊長王耀鐸指出，號誌UPS相當於6至12名員警、2名維修人員和6台發電機，並具即時切換電池模式運作、監控平台即時監控啟動狀態和電量以及通訊軟體即時告警等功能，今年於部分UPS更完成「熱插拔」設置，配置2顆電池，更換電池時號誌仍可持續運作，實際使用時更可提供8小時的電力。

他說，目前已於28條緊急救援路線和重要路口完成UPS建置，累計完成395處。2022年北市UPS共啟動96次、2023年截至8月已啟動100次，而目前採租賃方式包含廠商建置、監控等，每處路口每月3000元。