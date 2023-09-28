民進黨總統參選人賴清德日前提出政見之一為最低工資法，挨外界批評該政見為蔡英文總統2016競選政見之一，行政院才急急忙忙又送出院會，勞團今天表示，本屆立委任期倒數120餘天，如果未能在本會期通過，可能會面臨「屆期不續審」，呼籲應盡速排審。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，基本工資曾經連續11年未調整、遭行政院否決等情事，最低工資法為蔡英文的2016年勞工政見，且立法院也有多個版本、各界也有共識，應盡速通過立法。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，本會期為預算會期，並遇上選舉，擔心難在本會期通過、恐怕面臨屆期不續審，但最低工資法是蔡英文承諾，也是立委、社會高度共識，讓明年調整基本工資時即可適用新法，希望立法院各黨應加速排審，應立即排入審查盡速通過盼，並透過最低工資法解決台灣低薪問題。

全國產業總工會理事長江健興則說，台灣勞工受薪目前占GDP比率比從過去的50多％，下滑至近期的43％，「代表經濟果實未分享至勞工」；他說，每一年基本工資調整總是各自表述、爭吵不休，應通過最低工資法，讓最低工資合理調整。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉說，台灣人均GDP今年超越日本及韓國，但最低工資卻低25％至30％。且台灣自詡為已開發國家，應用合理制度而不是讓政府、資方恩給，要用法治合理討論要調整多少。