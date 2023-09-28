今日是教師節，國民黨總統參選人侯友宜在臉書發文提到，「師者，傳道、授業、解惑。」所有人生命中可能都有一位永遠忘不了的老師，以身教、言教，為我們帶來長遠影響。他承諾會檢討退撫制度，讓曾經在教育現場，奉獻無數心力的老師們，獲得尊嚴、合理的對待。

侯友宜說，當年從嘉義東石國中畢業時，導師戴全明以「將相原無種，男兒當自強」，勉勵邁向新階段的每位同學，這十個字，也成為自己往後獨自北上求學、打擊犯罪至現今為民服務，自我砥礪的動力。

侯友宜表示，一路走來，他從一名來自鄉下菜市場的孩子，到現在，擁有為人民服務的機會，始終感謝老師們帶來的一切，這也是教育，開啟每個人無限可能的重要價值。

侯友宜表示，新北市這幾年教育預算從555億擴編至740億，全力打造數位化學習環境，期盼成為每一位老師，最堅強的後盾，並跟老師一起，消弭城鄉、資源差距，帶給學子們，更好、更完善的學習環境。

侯友宜指出，對於老師們的權益也絕對不能遺忘。新北市從今年初即宣布，實施代理教師完整聘期，希望讓許多老師們，能無後顧之憂，他承諾會檢討退撫制度，讓曾經在教育現場，奉獻無數心力的老師們，獲得尊嚴、合理的對待。

侯友宜說，感謝每一位老師，以專業及熱情，灌溉每位學子，循循善誘、點燃希望，照亮前行的路，老師，就是培育國家棟樑、促使社會進步，最中堅的力量。