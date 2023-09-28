知名正妹coser「小丁こまち」擁有精緻美貌與傲人身材，深受不少粉絲喜愛。豈料最近小丁竟被攝影師老公「傑路」爆出外遇2年，對象還是男方的繪畫師好友「香吉彈」，氣得傑路公開出軌床照，而兩人在談論離婚時，小丁卻企圖尋短，還好他及時救下才未造成悲劇，傑路也喊話不會放過香吉彈。

傑路26日在小丁的粉專發文，「向大家講一件令我痛心的事」，認識數年的好友「香吉彈」和老婆小丁，過去2年發展出超友誼的關係，「2022年我帶著小丁一同到日本生活開始，小丁異常地想回台灣，讓我覺得事有蹊蹺」。

傑路透露，當時小丁與香吉彈已有往來，後來因為忙於日本家屋建設較少回台，兩人竟變本加厲，每月見面2至3次，也在小丁的手機發現兩人的鹹濕對話，「寶寶有沒有濕」、「聞到你的味道就好想交配」、「寶寶你跟他做愛時有沒有想我」，甚至有大量的性愛影片與照片，這些畫面映入他的眼簾，讓他很心碎，「兩人上過汽旅，互傳裸照，對話鹹濕，皆已截圖蒐證」。

傑路表示，小丁長期有情緒的問題，兩人在談論離婚時，小丁居然尋短還吞藥，他認為一切都是「香吉彈」的錯，香吉彈在有女友的情況下勾引他老婆，小丁精神狀況不好，沒有足夠的判斷力，也放話不會放過香吉彈，「這次的事件我絕不姑息，日後彈彈有任何場次攤位，我一定都到現場幫他好好宣傳。」，不過傑路的發文目前已經刪除。

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