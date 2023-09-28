拜科技之賜，現代人出門旅行只要動動手指，就能上網物色理想的住宿，如何挑選房間也成為一門學問。英國一名旅遊達人根據自身經驗，建議民眾預訂飯店時，最好不要選擇太高或太低的樓層，以策安全；講求安靜的人則應避開「連通房」，才能確保睡眠品質。

擁有多年旅行經驗的英國《太陽報》編輯葛德菲（Kara Godfrey）指出，許多飯店設有「連通房」（connecting room），也就是兩間客房之間共用牆面，有一道門可以互通的房型，讓旅客不需經過走廊就能進入室友的房間，對於團體或家庭出遊的房客來說相當方便。

大飯店提供多種房型，其中連通房（connecting room）方便團體或家庭住宿，但隔音效果也較差。（圖／Shutterstock）

但是對單身者或情侶、夫妻而言，連通房並不是個好主意，主要原因在於這種房型的隔音普遍較差。葛德菲分享個人經驗，提及有次她到土耳其出差，剛好住進一間連通房，隔壁房客講了整晚電話、電視開到半夜，害她完全無法入睡，最後只能向飯店請求更換房間。另一次她遇到比較含蓄的房客，但即便如此，還是能聽到隔壁傳來刷牙、拉窗簾的動作聲響，讓她直呼「毫無隱私可言」，從此對連通房敬謝不敏。

而除了房型必須慎選，專家認為樓層位置也很重要。以英國為例，由於消防梯的高度最多只能到達四樓，如果房間所在位置過高，遇到緊急突發狀況時也比較不利逃生，而一樓的房間則是最容易被有心人士闖入。相較之下，位於角落、遠離電梯、製冰機或茶水間會是比較好的選擇。