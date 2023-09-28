國民黨台北市中正、萬華立委參選人鍾小平（右二）28日舉辦里鄰長後援會成立大會，國民黨主席朱立倫（右三）出席替鍾小平站台輔選，進場時受到支持者熱烈歡迎。（陳俊吉攝）

在野陣營是否能整合出備受關注，中廣董事長趙少康日前斷言，國民黨總統參選人侯友宜不可能當副手，遭民眾黨不滿反嗆，傳出民眾黨總統參選人柯文哲傳在內部會議中怒批，如果國民黨都堅持這樣，那就「去死吧」。對此，國民黨主席朱立倫直言， 國民黨不會放話，任何這些放話絕對不是來自於國民黨。

朱立倫表示，他相信一件事情，就是國民黨不會放話，任何這些放話絕對不是來自於國民黨，他們只希望不斷對話交流，在這個過程中用最大的誠心、耐心、同理心，彼此相互了解；最重要是他們有共同的理念，就是希望台灣好。

朱立倫強調，對未來政治制度的改革、公共政策與兩岸關係等議題上，國民黨跟民眾黨有非常多共同的理念，在共同的理念之下，將來可以團結合作，從各地的立委選舉到總統大選，都是在主流民意或多數民眾的期待下團結合作。

對於若不是國民黨在放話，那放話的是民眾黨？朱立倫回應，他們絕對不會被見縫插針，也不會有任何揣測，中間過程用更多的善意，不要受特定媒體或特定人士的操作。