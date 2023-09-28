根據《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜聯手民眾黨參選人柯文哲的「侯柯配」，支持度首次突破4成，可贏民進黨參選人賴清德與駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，以及多家民調顯示，在野整合下架民進黨是多數民眾的共識。國民黨主席朱立倫強調，他們會不斷努力堆疊善意，最後才能水到渠成。

距離2024總統大選剩3個月，侯友宜訪美返台後，請假投入選舉，全力衝刺選戰，雖然賴清德在多數民調仍領先，但隨著在野整合逐漸成形，將成為影響明年總統大選的關鍵。調查發現，「侯柯配」40.2％支持度，勝過「賴蕭配」32.6％，雙方差距7.6個百分點，更有逾半民眾認為，政黨輪替有助台灣民主政治發展。

朱立倫今出席中正、萬華立委參選人鍾小平後援會成立受訪時表示，各家媒體民調都顯出，只要在野團結一切就能贏得這場勝選，但問題是，在這個過程中，需要大家更大的努力，包括在野政黨之間、支持者之間，大家一起來努力，過程中要不斷堆疊善意，大家在各項努力，最後才能水到渠成。

對於國民黨是否在「藍白合」中要比民調決定誰正誰副？朱立倫認為，他相信大家都能相互了解、多接觸，他跟柯文哲之間是老同學，他們應該是沒什麼問題，而柯文哲與侯友宜之間過去也在雙北合作很有經驗，大家多見面、多了解、多溝通，在共同理念下一定能團結勝選。