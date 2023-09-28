華固2022年基期高，使得2023年前8月營收年減45%，2023年上半年業績主要靠商辦案「華固國家置地」，8月起完銷的「月河」陸續入帳，北士科商辦大案「樂富中心」也將在第4季交屋入帳，今年業績可望維持高檔。

展望2024年，兩筆入帳個案包括總銷29億元、已售8成多的士林「華固文臨」首季可望完工，總銷53億元、已售1成多的中和商辦案「華固中原置地」預計將會在第2、3季完工，營收動能將不如2023年。

不過，華固自2025年起的3年，完工案量可望由200億元起跳，營運將重返成長軌道。