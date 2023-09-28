呼吸道病毒近期肆虐，生病的人激增，兒童急診科主任謝宗學表示，從流感和腺病毒，到最近的呼吸道融合病毒（RSV）大爆發，每天一般兒科病房佔床率都100%，兒童急診每天有10幾人在等待床位，急診發燒病人爆滿，超級盛況讓醫護每天都在極限邊緣奮鬥。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨晚（27日）在臉書發文，從9月中旬開始，兒童急診迎來源源不絕的病人潮，從流感和腺病毒，到最近的呼吸道融合病毒（RSV）的大爆發，一般兒科病房每天佔床率都達100%，兒童急診每天10幾床在等待病房，候床時間常常超過24小時。

謝宗學表示，雖然他們急診的來診人次不是最高，但最近這幾天每個兒童急診醫師的平均看診量已逼近很多大規模醫院的兒童急診，這是4年前他剛到中山附醫時無法想像的超級盛況。

謝宗學表示，因為免疫負債的關係，原本預期需要3到5年才能達成的月均來診人次，在今年就達成目標，這幾周龐大的兒童高燒病人潮，使醫護每天都在極限邊緣奮鬥。

疾病管制署署長莊人祥昨天也指出，今年呼吸道融合病毒（RSV）流行有提前發生的現象，這兩周將進入高峰期，目前臨床觀察到有4種病度在流行高峰，包括流感、腸病毒、RSV，以及不少腺病毒個案。