爭議多年的遠雄大巨蛋，距離取得使用執照、試營運等目標僅剩下最後一哩路。台北市副市長李四川日前接受專訪時透露，大巨蛋內部大部分問題都已經改善完成，目前僅剩下消防設備有待測試與檢查，預計28日會有結果。而據了解，經測試檢查後，大巨蛋的消防設施仍有部分有待改善，確定無法在28日過關，由於適逢中秋連假，因此最快將於下週一再進行檢查。

大巨蛋原先預計7月底取得使用執照，並且開始試營運。不過至今仍在進行消防檢查，李四川日前接受專訪透露，大部分問題都已經改善完成，現階段最重要的測試是受信總機、廣播系統等設備，當一處發生火警時，其他區域的警示燈、廣播是否能有效連接。

而據了解，原預定今（28）日為最後一天檢查日，且預估能通過消防測試，但因為大巨蛋內部的消防設備仍有部分缺失，且無法在今日之內改善完成，因此無法過關。由於適逢中秋連假，因此最快下周一會再檢查，屆時視改善情況，最快也可能於周一才能過關。

巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，消防局已經完成檢查，目前比較大項的消防缺失包含「防煙垂壁功能不正常」、「部分灑水頭噴水無法作動」以及「火警迴路通報系統部分故障」。陳世浩說，已經要求遠雄針對缺失進行改善，最快下週一再次檢查。