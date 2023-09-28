美軍參謀首長聯席會議主席密利將於30日交棒給繼任的布朗。圖為現任主席密利。（圖/美聯社）

美軍參謀首長聯席會議主席密利將於30日交棒給繼任的布朗。在烏克蘭反攻陷入瓶頸、西方武器庫存耗盡且耐性恐點滴流失之際，布朗需在厭戰氛圍與基輔取勝間拿捏平衡。

美國政治新聞網Politico指出，作為美國總統的最高軍事顧問，參謀首長聯席會議（JCS）主席密利（Mark Milley）參與俄國去年入侵烏克蘭後各項重大決策，包含交付基輔何種武器、如何更佳訓練烏軍等。

此外，密利與烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）及各國軍方首長間合作已久，也與帶頭號召西方軍援烏克蘭西式現代化裝備的美國現任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）間有良好默契。

當前俄烏戰爭不見盡頭，美國空軍參謀長布朗（C.Q. Brown）此際接任參聯主席面臨重重挑戰。烏軍得趕在泥濘冬季來臨前取得反攻突破，大西洋兩岸的美、歐國內厭戰氛圍漸增。在美國國會山莊，強硬派共和黨人反對再給烏克蘭額外援助；歐洲的波蘭日前稱短期內無法援烏烏更多武器，法國最近也有類似暗示。

布朗接任美軍參聯主席後，勢必仍得與密利這19個月以來一樣的如履薄冰－既得幫烏克蘭擊敗俄軍，又得不讓美軍捲入全面衝突或引發核戰。布朗也將不得不繼續在基輔開口索要更先進武器、美國武器庫存見底且軍工產能無法立竿見影間取得平衡。

密利與布朗是兩位個性截然不同的將領。密利是奔放的前曲棍球運動員，布朗則是位安靜的戰術家，也讓外界不禁好奇，換人後對俄烏戰爭動態會有何種牽動。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）認為，這項人事異動時值俄烏戰爭可能進入轉捩點，「若反攻失利或無法顯著突破俄軍防線，害怕戰事陷入無窮盡的氛圍就會越來越高」。

有別於密利和奧斯汀因在援烏先進武器上不願一步到位而受批評，烏克蘭官員對布朗應會主張交付更先進裝備持樂觀態度。

不願具名的烏克蘭政府顧問表示，基輔對布朗有好感，因為布朗和他現在的副手、空軍副參謀長艾爾文（David Allvin）一直主張援烏先進無人機和F-16戰鬥機。布朗轉任參聯主席後，空軍參謀長一職將由艾爾文接任。

問題是雖然拜登終於在8月批准美國為烏克蘭飛行員進行F-16戰機培訓，但仍未批准軍援烏克蘭一直想要的遠程MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機；基輔一直盼取得MQ-1C用於戰場監控和對地攻擊。

坎西恩說：「密利所處時空環境擁有很多空間和政治支持，較能輕易揮灑，反觀布朗的空間就越來越少，政治支持氛圍也益發稀薄。」

布朗和奧斯汀如今應對基輔索求武器，得考量美、歐各國國內對援烏的政治支持，恐因選舉將至、庫存減少等因素而減弱。隨戰事曠日廢時，布朗不能不權衡大西洋兩岸的政治現實。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級副總裁瓊斯（Seth Jones）說：「擺在布朗眼前的軍事挑戰，是怎麼做到提供人員訓練、情報和軍事援助，好讓戰場天秤再次轉向有利烏克蘭？這一切都不無疑問。」（譯者：陳亦偉）1120928