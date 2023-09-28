2024總統大選距今只剩三個月左右的時間，近期多家媒體也發布9月民調。對此，日本政治學者小笠原欣幸分析，目前可以總結出四個趨勢，一是民進黨參選人賴清德在全部的民調都居於領先，但與其他人差距幅度有所差異、民眾黨參選人柯文哲和國民黨參選人侯友宜在爭取第二名、包含手機民調在內，柯文哲略為領先侯友宜、鴻海創辦人郭台銘在所有調查中排第四，並遠遠落後。他更指出，10月的焦點將是藍白合。

小笠原今（28）日在臉書發文提到，據《聯合報》的調查，賴清德以28%支持度在總統選舉中領先，柯文哲21%和侯友宜18%排在其後（此為4腳督民調，郭台銘支持度為10%），然而在區域立委當中，國民黨卻以30%支持度領民進黨的25%。他不解，如果上述情況為真，這次的選舉將是規模空前的「分裂投票」，若是發生了，那過去的常識將難以適用，下次自己去台灣，將會再和專家請教。

對於郭台銘宣布參選，小笠原分析，各界普遍見解是對賴清德有利，但同時也讓台灣藍白合的議題變得十分熱烈，部分民調也會進行「是否期望在野參選人能夠整合」，以及「侯柯配」、「柯侯配」的支持率等調查。

小笠原最後強調，藍白合的趨勢顯示，在野聯合或在野一組候選人的支持率是相當高的，若該情況真的發生，很有可能超越賴清德，而目前在野的支持者正在喊話藍白兩黨跟參選人進行整合，這也會是10月份的焦點。