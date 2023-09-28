前台中市農業局王姓局長於5年前任內，為圖核銷支付妻女出國花費，由張姓妻子撰擬行銷計畫書出國推廣台中柑橘，還找人頭向農業局提報並獲補助後，卻未派員亦未實際執行該行銷計畫，涉嫌詐領助理費，檢方依貪汙利用職務上機會詐取財物罪將王等人提起公訴，分別以5萬元至100萬元交保候傳，沒收不法犯罪所得27萬6000元。

檢方調查，王的張姓妻子撰擬「107台中市柑橘行銷計畫」，涉嫌以到加拿大推廣「柑橘行銷活動」為由，再找馬與林男擔任補助申請之人頭社團向農業局提報並獲得同意補助，2人在張妻指導下，以27萬6元之虛偽不實發票向台中市政府農業局申請補助款得手。

台中地檢署獲報，由黑金組檢察官王亮欽、黃裕峯指揮法務部調查局台中市調查處、台中地檢重案支援中心檢察事務官、保四總隊蒐證後，發現農業局王姓前局長為帶妻女免費出國，2018年和張妻、農業局戴姓承辦人及某合作社馬、林男共謀申請農業局補助。

檢方指出，馬、林事後在張女指導下，以合計27萬6000元不實發票，向農業局申請獲得補助款，但實際上該合作社也沒派員出國，也沒實際執行該行銷計畫。在檢方指揮下於今年8月間兵分多路，搜索王姓前局長住處及馬、林男的合作社辦公室等，帶回案件相關人。

此案經檢方偵訊後，將王姓前局長、張妻、戴、馬、林男等人，依涉犯利用職務上機會詐取財物罪及行使業務上登載不實文書等罪嫌予以起訴，命王俊雄100萬元交保，其餘共犯5萬元至50萬元交保。

台中地檢署指出，持續秉持有據必查、違法必辦之精神，澈查不法貪污情事，致力查扣不法犯罪所得，期能有效斷絕貪腐，提升公務廉能品質，以維護政治清明暨國民權益。