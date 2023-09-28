每間寶可夢中心都有不同的代表寶可夢，而台灣寶可夢中心的鎮店神獸是「快龍」，一名網友好奇為什麼會選快龍，就上網查詢快龍的相關故事，結果發現這是隻很善良的寶可夢，為了救溺水的人和寶可夢，會一直在海上飛，讓不少網友聽了笑歪直呼，這不就是媽祖嗎？

一名網友日前在PTT上分享，台灣寶可夢中心的代表寶可夢是「快龍」，讓他很好奇背後原因，查詢快龍以後發現，快龍是隻心地善良的寶可夢，經常能聽到海裡溺水的人或寶可夢的聲音，傳說他會為了救助溺水的人與寶可夢，一直在海上飛來飛去。

原PO表示，看完快龍的故事以後，他感覺好像曾在哪裡聽過類似的事，仔細一想這不就是台灣民間傳說「媽祖」故事嗎？

貼文引起網友熱議，不少人笑歪直呼，這根本是「媽祖龍」，突然滿滿親和力，「看完以後，我也立刻聯想到媽祖XD」、「全民瘋媽祖，很有台灣味啊」、「原來是媽祖 哈哈哈哈好好笑」、「媽祖龍！好讚」、「看到這篇才了解用快龍的原因」。