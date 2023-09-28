新竹市政府今年度社會住宅包租代管計畫於9月決標，有媒體報導，得標廠商之一匯創顧問管理公司，才剛成立1個月，就拿下3000多萬標案，該公司登記地址跟新竹市選委會委員陳彤妍名下的「彤鑫國際」在同一處，質疑高虹安用人唯親。對此，彤鑫國際今發聲明強調登記地址為公開的商務中心，公司也未經營包租代管類業務，指相關影射是惡意造謠。

「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」標案於於9月5日發出決標公告，5家廠商投標，最後經評選後由3家廠商出線，分別為匯創管理顧問股份有限公司、兆基管理顧問股份有限公司新竹分公司與大管家租賃住宅代管有限公司。

然而有媒體報導，匯創管理顧問股份有限公司今年6月19日才剛設立，登記地址為新竹市東區世傑路222號1樓，恰好與日前被爆出是市長高虹安友人、擔任新竹市選委會委員陳彤妍開設的「彤鑫國際」，公司登記在同一個地址，懷疑高虹安用人唯親。

彤鑫國際企業公司今早上發聲明，指出公司登記地址為公開的商務中心，可供中小企業設立公司行號登記，只要繳交月租費，任何中小企業都可在此設立登記，經向中心洽詢，此地址設立登記超過10家以上不同公司行號。

聲明中也強調，公司所經營的項目從未有包租代管類業務，更無相關投資項目。針對媒體影射經營該類業務，此訊息完全是惡意造謠、不實影射！如有任何不實指控，將保留法律追訴權。

主辦包租代管業務的新竹市政府都市發展處則說明，市府依政府採購法第22條第1項第9款辦理限制性招標，委託專業服務，經公開客觀評選為優勝者，一切依法依規。市府嚴正澄清，相關指控完全是「張冠李戴」。