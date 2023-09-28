由霹靂國際多媒體與日本知名編劇大師虛淵玄合作戲劇《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》續集，於26日宣布殺青，虛淵玄特地從日本來台參加殺青儀式，文化內容策進院長盧俊偉親自到場與會，霹靂國際多媒體董事長黃文章、營運長劉麗惠、總經理黃亮勛、品牌總監黃政嘉、副總經理陳義方、製片西本有里、製片田村智及劇組工作人員也一同參與。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》系列在台日屢創佳績，續集也讓許多戲迷引頸期盼，為給戲迷帶來更好的劇情及內容，續集從前置作業到殺青共耗時約兩年半的時間，投入大量的心血才孕育出此作品。文策院向來支持國際合作，以推升國內作品品質、擴展市場為目標，黃亮勛表示，本片有幸榮獲「內容開發專案計畫-前期開發支持」，未來將會持續加強國際合作，推出更好的作品。

黃亮勛接著表示，從《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》第一季開播以來，受到許多海內外戲迷的喜愛，為回饋戲迷支持，續集會更精采，請戲迷敬請期待。虛淵玄也透露當初劇集並沒有設定那麼長，多虧霹靂團隊的專業、用心以及戲迷的喜歡，才能讓這系列一直延續。

自2014年8月決定共同合作《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》到2023年9月殺青，虛淵玄與霹靂的合作已邁入第9個年頭，續集的前期製作受到新冠疫情的影響，但仍澆不熄雙方對於布袋戲的熱情，虛淵玄也表示非常期待和霹靂再創佳績，希望這部作品帶給觀眾更多驚喜和感動。