明天是中秋節，台北市立天文科學教育館28日表示，今年的中秋滿月是2015年來最大的中秋滿月，也是10年來中秋月最圓的一次，上一次中秋節與滿月同天是2013年，錯過這次要等到2037年。

天文館表示，中秋節是農曆8月15日，當日恰逢真正的月圓，也就是「滿月」或「望」，只有約3分之1機會，21世紀中，僅有37次，其他則落在農曆14、16，甚至13或17。

天文館指出，下次中秋同日滿月是在2030年，但滿月發生時不見得月亮已升起，所以要像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年。今年的中秋滿月雖然距離36萬1553公里，沒有達到超級滿月的程度，但已是自2015年以來最大的中秋滿月，也是10年來中秋月最圓的一次。

天文館提醒，29日當晚天文館展示場6時起免費開放，宇宙劇場及立體劇場延長開放，歡迎購票入場。晚間7時至9時還舉辦「中秋兔給樂」特別活動，除了透過望遠鏡賞月、手機拍月亮外，還有音樂表演、抽獎同樂、與郭元益合作博狀元贏月餅、今年增加必勝客推出拍月亮送月見比薩等活動，館方YouTube頻道也將透過直播分享今年最美的月亮。