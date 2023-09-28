在野整合共推總統人選話題，全國關注。民眾黨總統參選人柯文哲27日嗆出，藍營不比民調就要當正的，這算哪門子合作？甚至更傳出在內部會議飆出「去死吧」。對此國民黨總統參選人侯友宜昨表示，對傳聞不了解狀況，無法評論，僅強調會團結所有力量繼續往前走。

《中時新聞網》最新調查也發現，相較9月中旬民調，國民黨侯友宜搭配民眾黨柯文哲的「侯柯配」，無論是支持率或與領先「賴蕭配」的幅度，都優於「柯侯配」。侯友宜今上午出席活動前受訪表示，民調都是參考，最主要都是要團結所有力量，來改變台灣現階段民眾對政府的不滿，要不斷進步超越自己。

另外侯辦內部定調「不打柯文哲」，是否也在催化侯柯配，侯說，其實他的團隊只有一個目標，就是提出好的政見，改變民進黨做不好的地方，讓政黨輪替，贏回清廉有效率的政府。讓人民對未來政府有信心，所以他會提出更好政見，訴諸民眾。

今日是教師節，柯文哲也選在今日提出教育政策，侯被問及教育政策進度，侯說，新北市這幾年的整個教育投資資源，從555億到740億，多年來都是全國教育投資最多的縣市，尤其是數位轉型，讓同學跟國際接軌，也可以減少城鄉差距。

侯另表示，他對教師權益非常重視，所以在新北市對代理教師有完整聘請，未來也會檢討退撫法有沒有照顧好教師生活，除了這個部分，他也會在一段時間內提出完整的教育政策。˙