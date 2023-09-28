今年國慶晚會首度移師台南舉辦，台南市政府與國慶籌備委員會今天在空軍台南基地宣傳將於10月8日登場的晚會內容。（曹婷婷攝）

今年雙十國慶晚會首度移師台南舉辦，10月8日將在空軍台南基地盛大登場，今天舉行宣傳記者會，擔任國慶籌備委員會主任委員的立法院長游錫堃致詞提到，2020國慶煙火、2022國慶晚會都在台南，把這些重要任務交給台南辦，他很放心；他推崇台南人才輩出，更話鋒一轉說，2000年促成政黨輪替的陳水扁即是其一，台灣歷史一定有他的地位。

今年國慶晚會主題「民主台灣 堅韌永續」，台南市政府與國慶籌備委員會今天在空軍台南基地舉行宣傳記者會，僑務委員會副委員長阮昭雄說，今年將有僑界2000多人參與，也會邀請在台僑生共襄盛舉，活動一開放報名就爆滿。

立法院長游錫堃上台致詞說，台南人文薈萃，蘇姿丰、黃仁勳等世界級高科技人才都來自台南，他隨後話鋒一轉，指還有一個人，也許有人對他會有意見，但他在台灣歷史上一定有他的地位，公元2000年政黨輪替、政權和平轉移，促成政黨輪替的就是台南人陳水扁，他的重要性不下於400年前荷蘭人來到台灣，開啟台灣與大航海時代國際連結，讓台灣走進國際貿易。

他說，民主很重要，2300萬人的自由很重要，阿扁促成政黨輪替，台灣民主得來不易，他引用今年2月經濟學人資訊社民主指數評比，台灣在167幾個國家、地區當中，排名第11、東亞之首，所以今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續」，民主等同於台灣，台灣就是民主，我們也要捍衛得來不易的民主。

游錫堃前後花15分鐘闡述民主歷史與民主可貴，他說，很多人覺得我們已經有民主、自由，還要一直強調這件事嗎？他引述美國總統傑佛遜所說，「民主的花朵必須經常用暴君與愛國者的鮮血來澆灌」，他致詞尾聲時，正好有戰機凌空飛過，蓋過他的聲音，他說，這是我們戰機雄姿，也強調，備戰才能避戰，人民的防衛意識，就是最佳國防。