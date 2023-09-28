28日為教師節，中華民國112年台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮，上午6時於台北市孔廟大成殿廣場舉行，台北市長蔣萬安上任後首次出席典禮擔任正獻官，他表示，今日參與遵循傳統古禮的祭孔大典，也是他第一次以正獻官的身分參加祭孔大典，向所有教育工作者獻上最誠摯的感謝。

蔣萬安於清晨5時40分抵達孔廟，換上長袍馬褂，隨後與代表總統出席的內政部長林右昌、奉祀官孔子第七十九代嫡孫孔垂長、分獻官和陪祭官等與祭者，於大成殿中進行長達90分鐘、37項儀程的釋奠典禮。

蔣萬安指出，今日參與遵循傳統古禮的祭孔大典，也是他第一次以正獻官的身分參加祭孔大典，在教師節對於至聖先師表達最崇高的敬意，並向所有的老師和教育工作者獻上最誠摯的感謝。

他強調，至聖先師孔子以人為本、因材施教及有教無類的精神和理念，是所有教育工作者的典範，因此要再次感謝所有從事教育工作者辛勤的付出，照顧每一位學生的個別需求，激發學生的潛能，為國家社會的未來培養人才、教育英才，打下深厚的基礎。

蔣萬安提到，除感謝多國駐華使節代表參與這場盛事外，更特別感謝來自日本香川縣的理事長前田宗一，提供祭孔大典的2項祭孔樂器，搭起台灣和香川縣深厚的友誼橋梁。