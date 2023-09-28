國造潛艦首艘原型艦「海鯤」號今（28）日舉辦下水典禮，總統蔡英文出席見證，並為該艘潛艦正式命名擲瓶下水。但有媒體報導指出，海鯤即將下水，但電池與桅桿暫不安裝。對此，海軍司令部回應，外界切勿以不實內容誤導視聽，國軍及相關人員推動國防自主的努力更不容抹黑。

海軍司令部今（28）日表示，依施工工序，電瓶及潛望鏡最後才能安裝。電瓶完成首次充電後，45天需完成在艦充電，所以安排到浮船後才能裝艦。針對外界相關評論，海軍司令部籲請善盡查證責任，切勿以不實內容誤導視聽，國軍及相關人員推動國防自主的努力更不容抹黑。

海軍司令部表示，「潛艦國造」為我國國防自主之重大政策，目前由海軍以品質安全為首要考量，持續管制台船依計畫節點進行建造，以確保如期如質達成目標，向國人及世界展現自我防衛的韌性與決心。盼所有國人不分黨派，皆能共同支持，以國家安全為重，繼續支持後續潛艦的建造，支持臺灣的國防產業。