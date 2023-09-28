𝟒𝟎-𝟕𝟎 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🔥@ronaldacunajr24 did it.



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不斷刷新單季全壘打、盜壘紀錄的勇士超強「核彈頭」小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），28日交手小熊跑出本季第70盜，成為大聯盟史上首位單季40轟、70盜的超級球星。

小阿庫尼亞繼續以開路先鋒右外野手先發上陣，8局安打上壘後發動盜壘，完成本季第69次盜壘成功，「聽牌」大紀錄，雙方鏖戰延長賽，10局下小阿庫尼亞先敲安打追平，並再次將自己寫入史冊，為了慶祝歷史性的70次盜壘，如同「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）當時打破布洛克（Lou Brock）的生涯盜壘紀錄般，小阿庫尼亞也將二壘壘包拔起並舉過頭頂，勇士主場球迷也響起熱烈掌聲。

根據《Stathead》數據，小阿庫尼亞是自2009年紅襪艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）後，首位單季盜壘次數來到70次的球員。艾斯柏瑞永遠是洋基球迷心中的痛，2013年他和洋基簽下7年1.53億美元肥約，卻因為大小傷勢不斷，在洋基出勤率不佳，2019年球團選擇將艾斯柏瑞釋出。

勇士最終靠著10局下歐比斯（Ozzie Albies）再見安打，讓剛寫下歷史的小阿庫尼亞滑回本壘攻下分數，勇士最終6比5險勝小熊。小熊吞下2連敗後，在國聯外卡戰績榜遭到馬林魚追平。