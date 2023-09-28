馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）昨天宣布，大馬將在2024年轉為雙5G網路模式，讓中國華為公司能更有效參與5G網路計畫，為大馬在西方和東方科技中取得平衡。

馬來西亞政府曾宣布5G（第5代行動通訊）網路覆蓋率如達80%，將結束國家數位公司（DNB）壟斷地位，推動雙批發網路（Dual Wholesale Network，DWN）模式，第二個5G網路計畫最快於2024年1月推出。

2023年華為資通訊（ICT）峰會昨天閉幕。大馬媒體星洲日報、東方日報、星報（The Star）報導，安華在閉幕儀式中提及雙5G網路模式，也認為不能把治國目標僅聚焦科技改革或轉型，也應重視大馬人民是否享有網路服務。

安華說，馬來西亞經過深入討論，決定推動第二個5G網路模式，這決定可以讓華為更有效參與。

他說，部分國家對中國科技擔憂，身為馬來西亞人，他相信做出正確決定，不僅從西方科技獲益，也能從東方科技中受惠。

報導說，安華認為如從技術改革和轉型層面觀察，包容性、平等和永續發展是政府改革重點，否則，國家技術改革無法徹底轉型。

安華說，5G網路不僅限技術問題，也要確保城市居民與貧民、東馬沙巴（Sabah）與砂拉越（Sarawak）等偏遠地區居民都有機會使用5G網路。

他強調，大馬政府不會讓少數群體、城市菁英或集團獲益，而是要確保能在技術轉型下讓各族群都獲益。

安華去年底就任馬來西亞首相後，兩度造訪中國。他今年9月17日赴中出席第20屆中國-東協博覽會（CAEXPO）致詞曾聲稱，大馬政府推出第二個5G網路計畫會遵循市場自由機制，不僅向西方汲取技術，也不排除和包括華為在內的中國業者合作。

熟悉東南亞地緣政治的學者認為，安華就任首相的首要目標之一是拚經濟，帶動大馬經濟發展，對5G網路的建設會取決於整體國家發展，不會迫於美中強權競逐或威逼而倒向任何一方。（編輯：郭中翰）1120928