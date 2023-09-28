五權公園地下停車場工程總經費約5.5億元，結合公園重新規畫，增加民眾休閒遊憩空間。（高鈞麟攝）

歷經千餘天施工，板橋五權公園地下停車場28日上午舉行啟用典禮，提供350格小型車位及50格機車位，29日起試營運。（高鈞麟攝）

歷經千餘天施工及新冠肺炎疫情，號稱是「會呼吸」的板橋五權公園地下停車場終於完工，今（28）日上午舉行啟用典禮，地下停車場提供350格小型車位及50格機車位，還導入智慧停管設備，因應未來電動車的成長，預留全場100％充電管線，明中午12時起至下月31日試營運，開放免費停車。

五權公園位於板橋、中和、土城地區線形綠帶的中間點，周邊有廣福公園、壽德公園及民德公園，是線形綠帶中唯一具備籃球場、羽球場、體健設施、環形步道及地下停車場的公園。五權公園經重新改建後，綠色面積增加8.6％、透水率增加12.8％，成為綠帶的新亮點。

交通局長鍾鳴時表示，五權公園地下停車場設計理念為「地景式建築」概念，以自然採光及通風對流設計為主軸，挑空方式採集光線，車道通氣採光，還設置線型通風採光井、綠意停車空間，選用綠材、照明節能及充電樁等設備，打破過去停車場悶熱、陰暗的印象，因此號稱是「會呼吸」的停車場。

鍾鳴時指出，停車場設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口，讓汽、機車進出不交織，提升車主停車安全。配合停車場興建，更新公園人行道、號誌、標誌及標線，新設候車亭及YouBike公共自行車，提升五權公園周邊生活機能。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，五權公園位周邊交通流量大，附近多為傳統公寓社區，缺乏停車空間；五權公園地下停車場工程總經費約5.5億元，結合公園重新規畫，增設環形步道、體健設施及籃球、羽球場，搭設星月廣場舞台，增加民眾休閒遊憩空間。

交通局表示，五權公園地下停車場共有350格汽車位及50格機車位，明中午12時起至10月31日試營運，開放免費停車，11月1日正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票4000元；機車臨停每次10元、月票300元。