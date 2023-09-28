民眾黨總統參選人柯文哲28日舉行記者會發表教育政策。（姚志平攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天公布教育政見，主題為「13年一貫，教育平權」，主張義務教育往下延伸至幼兒園5歲、「準」義務教育往上延伸至高中職，高教支出應增至GDP的1％。

柯文哲今天舉行教育政策記者會，台北市教師會榮譽理事長葉青芪、台北市高中聯總會長許麗吉、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信、台北市立大學名譽教授劉春榮、南華高中董事長何焱銘、民眾黨立法委員張其祿、前台北市教育局長、現任柯文哲競選辦公室顧問曾燦金、台北市高中家長會聯合會監事長莊孟峯等出席。

柯文哲先是說明台灣教育現況，第一是「只講多元、系統混亂」，表面上看起來很多元入學，可是卻搞到家長、學生都非常混亂；第二是「只講願景、沒有路徑」，如2030雙語國家政策，設定了目標，師資、教材都沒準備，只喊口號。

柯文哲提及，第三則是「只會撒幣、治標不治本」，最典型案例就是補助私立大學學生一年3.5萬，當然這個政策一定可以增加選票，問題是如果未來10年有十幾家大學要倒閉，「請問每個私立大學生給他3.5萬元，會改變這些大學倒閉的命運嗎？不會啊！」所以這沒有在解決問題，純粹是選票考量。」

柯文哲接著公布教育政見，主張義務教育往下延伸至幼兒園5歲，既然95％的5歲學生都上幼稚園，要改成100％不太困難，一年經費約增加15億。另外柯主張「準義務教育往上延伸至高中職」，修正教育基本法、國民教育法及強迫入學條例，讓高中職教育納入準義務教育，免學費、提高免試入學比例，但沒有到強迫入學的程度，將偏鄉地區學校、澎湖及金馬地區優先列入試辦區域，2030全面推展。

柯文哲提出「化繁為簡，學生減壓」，他指出108課綱要簡化學習歷程，本來是想讓學生不要太累，但搞到學生更累，因為要填一大堆報表，修課紀錄上傳中央資料庫取消，學習成果每學年上傳至多6件、減少為至多3件，上傳時間3年改為2年（高1下至高3上），多元表現上傳建樹，從每學年至多10件減少至5件。

柯文哲也說，「繁星推薦」、「個人申請」是考「學科能力測驗」，「大學分發」則是考「分科測驗」，但分科測驗卻不再考「國、英、數B」，直接採納學測成績，為何用第一次考試的分數，來決定第二次考試的分數？國文與英文沒考好的學生，在分科測驗仍被剝奪機會，變成「一試定江山」。因此，他主張分科測驗採納國、英，但大學聯考制度改變，要3年前預告，預計2026年上路。

再來是「雙語師資，公費培育」，柯文哲指出，當年「2030雙語國家」就是典型的喊口號沒有路徑，雙語教育推多快，取決於師資訓練多快，也不要走火入魔，用英文教國文太奇怪了，他認為應多元管道培育雙語師資，包括公費生、縣市聯合或學校自辦教師甄選，現職教育培育轉任為雙語教師，代理雙語教師甄選及真除制度等，他主張要推雙語教育，但是要務實，師資要先培養，若都沒培養到最後就變口號。柯直言，「2030雙語國家」坦白講做不到，但如果有AI幫忙，不用花28年。

另外，柯文哲也提出，全面免費提供國中小學1到9年級雙語教材 （數位及實體），彌平偏鄉資源落差，推展高中職國際文憑及學生課程，並成立早期療育委員會，每8位學生配置一名護理師或呼吸治療師。

柯文哲並拋出，「智慧教育，學習效率」，包括AI智慧校園，全面本著中小學教師「一師一載具」，班班有互動式螢幕，校校有光纖、Free WiFi，推廣中小學學生「一生一平板」，國中小程式設計列為必修第三語言，推動AI人才培育計畫。

「午餐專法，營養滿分」部分，柯文哲則是提到，每周至少2次補助學生午餐有機蔬菜、米，經濟或社會弱勢學生，每餐補助提高至75元，並制定「學校午餐專法」，確保午餐品質，明確規範學校午餐的價格級距及補助經費來源。

最後是「高教改革、公開透明」，柯文哲認為，大學老師薪水太低，「當你只有香蕉，只雇得起猴子」，台灣高教支出僅占GDP的0.39％，須逐年增加至GDP的1％，增加教師薪水、學校退場公開透明、輔導私校合理轉型。