我國首艘國造潛艦「海鯤號」28日舉行下水儀式。（陳信翰攝）

蔡英文總統今早赴高雄台船公司海昌工廠，出席「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，蔡英文致詞時表示，歷史將會永遠記住這一天，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但今天由國人自己設計打造的潛艦就在眼前，潛艦國造不只是目標，更是我們堅定守護國家的具體實踐。

蔡英文指出，潛艦是中華民國海軍在戰略和戰術上發展不對稱戰力的重要裝備，國防軍備除了對外採購，也要落實國防自主，才能讓戰力持續更新，讓國防更具韌性，這件事攸關國家安全，就算需要承擔風險，挑戰再多，台灣也一定要跨出這一步，讓國防自主的政策在我們國土成長茁壯。

她強調，國艦國造和國機國造，是她總統任內施政重中之重，經過這幾年的努力，新式高教機「勇鷹號」已經交機19架，海軍海巡各式艦艇也陸續成軍服役，今天台灣的第一艘國造潛艦也已經完成了。

蔡英文說，推動國防自主除了守護國家安全，也讓產業升級發展，厚植國家經濟實力，過去幾年來國艦國造計畫帶動相關產業，持續精進技術和研發量能，上下游業者也共同投入計畫，齊心齊力打造國防產業完整供應鏈，讓台灣造船產業發展，更上一層樓。

蔡英文指出，潛艦國造是一段從無到有，漫長又曲折艱辛的過程，感謝所有投入這項任務的夥伴，尤其潛艦是造船工藝的最高標準，又是台灣第一次自製潛艦，挑戰之大，不言可喻，這些壓力，沒有參與其中的人，都很難體會。

蔡英文表示，即使面對再多的壓力和困難，我們海軍的海發中心、二五六戰隊、中科院，以及台船的工作夥伴，都同舟共濟，一一克服；甚至這幾年來遇上百年大疫，這艘潛艦依然如期、如質完工，也特別感謝潛艦國造的召集人黃曙光，還有台船公司董事長鄭文隆。

蔡英文說，台船為了這個計畫，在2016年成立了潛艦發展中心，並且在2017年和國防部、中科院，簽署了合作備忘錄；2019年我們現在所在的「海昌大樓」動土開工，一直到那時候，社會上對潛艦國造，都還有一些存疑；然而，潛艦國造，每進入到一個新的階段，她見到黃諮委和鄭董事長頭髮越來越白，眼神卻越來越堅定，她知道大家一定可以完成這項任務。

蔡英文表示，這7年多來，她知道黃諮委和鄭董事長，沒有一天睡得好，黃諮委最常講一句話，「我把台灣的國家安全，放在第一位」，他們總是親力親為，帶領團隊，全程參與了這艘潛艦的建造。

蔡英文說，她要謝謝各位夥伴，願意加入這場充滿艱難的旅程，堅持到最後，一起達成任務；也要謝謝來自世界各地的朋友，用不同的方式，提供協助和建議，幫助台灣落實國防自主。

蔡英文指出，「海鯤號」今天命名和下水典禮之後，會繼續完成裝備安裝、測試及海試，在2025年這艘潛艦加上海軍現役的兩艘劍龍級潛艦行列，屆時台灣將有3艘具備完整作戰能力的潛艦。

蔡英文強調，潛艦國造的計畫，是守護台灣海疆重要的戰力。我們已經踏出了重要的一步，希望未來，朝野都能繼續不分黨派、以國家安全為重，繼續支持後續潛艦的建造，支持台灣的國防產業，讓台灣更有能力守護自己，在產業發展上也更有全球的競爭力。

蔡英文說，艘潛艦命名為「海鯤軍艦」，各位夥伴的努力，不僅為台灣國防自主，立下新的里程碑，更為海軍、為國軍爭氣、為台灣爭光。歷史也會記得每一位為此付出的夥伴；未來，「海鯤艦」，將乘載著台灣堅韌勇敢的精神，深潛在海面下，靜靜地守護我們的家園，守護著我們的自由和民主，成為台灣破浪前行的力量。