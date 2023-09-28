網路日前出現1則貼文，內文表示在商場購買雞蛋，打開後竟然是綠色臭蛋，旁邊還附上巴西國旗及發票金額、號碼，照片十分驚悚、噁心，中正二警方循線追查，日前傳喚家住新北市新莊區的23歲謝姓工人到案，謝坦承自己就是貼文者，但強調內容都是真的，全案正由檢警持續釐清中。

網路日前出現1則貼文，內容除有綠色臭蛋照片外，貼文者表示他是9月18日購買，標示是10月7日到期，質問：「請問這是進口雞蛋嗎？」相關貼文立刻引發轟動及恐慌，農業部第一時間立刻駁斥是假訊息，行政院長陳健仁受訪時，也強調這是假消息，要民眾不要上當。

農業部27日隨即向警方報案，中正二分局與北市刑大科偵隊組成專案追查，鎖定臉書發文者帳號，27日晚間11時，查緝謝姓工人到案。

但謝強調貼文是真的，他也真的有去買蛋，照片並沒有經過後製及修圖，但相關的綠色蛋已經丟棄，警方除對其說詞進行釐清外，認定他未有足夠證據便冒然發文，已依妨害名譽罪將謝移送法辦。

中正二警方呼籲，民眾若接獲未經證實，易引發公眾恐慌或爭議之訊息時，切勿輕易轉發，散佈假訊息，恐涉及刑法妨害名譽罪及社會秩序維護法第63條第1項第5款散布假訊息等責任。