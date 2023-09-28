知名瑜伽教練郭雅琪（Niki），instagram擁有4.5萬粉絲追蹤，不吝嗇在社群分享火辣性感照的她，給出的福利常讓人眼睛狂吃冰淇淋，不過近來拍攝婚紗廣告時，卻被發現重點部位疑似走光，對此，她連忙對此事作出回應。

郭雅琪在instagram分享一系列婚紗照，只見凹凸有致的火辣身材一覽無遺，傲人的渾圓曲線更是搶盡目光，不過卻被眼尖網友發現疑似露出胸貼，甚至不慎走光，掀起一陣熱議，對此，她親上火線做出解釋，除了澄清並未使用胸貼之外，更強調工作人員有幫她做好安全措施，絕對沒有走光一事，希望外界不必為她過度擔憂。

郭雅琪先前被節目邀約，示範包括海豚式、拱橋、頭倒立一字馬等由淺入深的瑜伽動作，她也貼身教導主持人完成各種指令，當天身穿緊身白色吊帶背心的她，傲人好身材盡現，讓觀眾的焦點全都放在她身上，無暇理會示範的任何動作，讓大飽眼福的網友紛紛留言：「短短幾分鐘就覺得內容好豐富」、「看完影片想學瑜伽了」、「根本是提高收視率的流量密碼」，這部影片目前已經吸引近3萬人觀看。