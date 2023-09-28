藍白合一直是近來政壇的熱門話題，基隆市長謝國樑28日受訪時表示，藍白雙方應該多一些智慧、多一些為大局著想的心境，最後才能達成合作的默契與共識。談到新竹市長高虹安近來爭議，外界憂心會影響藍白合，桃園市長張善政指出，只是小波折，應該不久會平息。

基隆市28日舉行眷村文化節，謝國樑與張善政接受媒體聯訪，談到藍白合議題時，媒體問到台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，國民黨一定要侯當正、不比民調，算哪門子合作？

張善政說，民調顯示絕大部分台灣民眾都希望政黨輪替，他認為藍白合是政黨輪替非常重要的手段。至於如何找出「藍白合」正副候選人的組合，是兩黨的黨務同仁要去商量的事情。不管以何種方式決定正副總統人選，絕對是要以當選為最大目的。

謝國樑則是指出，惟有國民黨與民眾黨進行藍白合作，才有可能打敗目前執政黨提名的候選人。他認為，藍不能沒有白，白也沒辦法獨撐大局，希望藍白之間多一些智慧、多一些為大局著想的理解與心境，應共同為中華民國著想、為下一代孩子著想，他相信一定很有機會達到合作的默契與共識。

至於新竹市長高虹安近來的爭議，外界關心是否會影響藍白合作的進度，張善政說，藍白合最重要的關鍵還是兩黨要推出怎樣的組合，高虹安的爭議目前來看，只是小波折，應該不久會平息。