27日官方上傳撲克牌謎語給線索。（Netflix提供）

Netflix於28日正式宣佈生存遊戲影集《今際之國的闖關者》即將迎來第3季！主創團隊與主演將回歸演出，包含飾演有栖的山崎賢人與宇佐木的土屋太鳳，且同樣由佐藤信介導演執導。本次，更同時公開以小丑撲克牌為主軸的視覺海報，延續第2季結尾伏筆，向全球觀眾正式宣佈全新《今際之國的闖關者》第3季即將到來的好消息。

《今際之國的闖關者》第1季自2020年底上線後，在全球各地掀起追劇熱潮，在超過70個國家攻佔Netflix非英語節目排名榜前十名，且在爛番茄上獲得了96％的觀眾評價，吸引無數粉絲期待第2季。相隔兩年，第2季於2022年12月上映，成績更上層樓，打入全球90個國家和地區Netflix非英語節目排名榜前十，且在其中的17個國家排名第一，甚至在日本Netflix的排行榜連續蟬聯14天冠軍寶座。在《今際之國的闖關者》上線後四週內，觀看時數達到2億小時，成為Netflix日本作品觀看時數最高的作品。

不僅如此，27日於Netflix Japan Instagram官方帳號中，更釋出一組神秘圖片，請大家一同解謎。只要以花色的英文拼字「SPADE、HEART、DIAMOND、CLUB」和對應的數字依序排出字母的順序，就可以拼出謎底「ALICE THREE」。