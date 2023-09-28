中廣董事長趙少康日前提到，國民黨總統參選人侯友宜不可能當副手，民眾黨總統參選人柯文哲昨（27）日反嗆，藍營不比民調就要當正的，「這算哪門子合作？」媒體人羅旺哲認為，柯文哲年輕支持度高，有部分原因是這群人反對民進黨也不喜歡國民黨，若要這群人因為藍白合，然後柯當副手，支持侯當總統，難度不小。

2024總統大選戰況激烈，在野陣營合作呼聲不斷，不過柯文哲昨批國民黨一直在講藍白合，條件是不比民調、一定要當正的，「哪一門子的合作？」此外，又傳出柯文哲在民眾黨內部會議中怒批國民黨若堅持這樣，那就「去死吧」，引發外界關注。

羅旺哲今在臉書表示，若從各大民調上顯示，連最基本的藍營支持者，對侯友宜都沒有完全支持，又怎會想說藍白合後，柯文哲支持者會願意讓柯文哲手當副手，轉而支持侯友宜？羅旺哲直言，不少過去支持藍營的人，有部分跑去支持柯，現在要他們因為藍白合，回來投侯友宜，難度真的非常高。

羅旺哲在留言區也補充說道，柯文哲年輕支持度高，除了本身魅力外，很大的原因是這群年輕族群既反對民進黨又不喜歡國民黨，造就柯在年輕族群支持度不墜的原因之一。羅旺哲坦言，要這群年輕族群因為藍白合，然後柯當副手，支持侯當總統，「怎麼看，難度都不小」。

侯友宜昨被問及「不可能當副的」一事，則強調其信念就是守護中華民國、保衛台澎金馬這塊土地的人民，並做到讓台海安定、台灣安全、世界安心，人民能夠安居樂業，「誰能把這件事做到，就是他們團結支持的候選人」。