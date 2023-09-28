衛福部今日公布「台灣護理人力供需分析與政策整備」，新增護理師夜班獎勵。（衛福部提供）

行政院會今日通過衛福部「台灣護理人力供需分析與政策整備」方案，7年期計畫中共有12項策略整體計畫預估經費為每年180億，其中全日護病比將改為三班護病比，目標年底訂出確切標準，達標醫院還有獎勵，同時增加護理師夜班獎勵，每月薪水最高增加2萬元左右，粗估經費每年約43億。

陳建仁指出，目前台灣護理執業人數約為18.6萬人，近年因高齡社會來臨，醫療需求增加，加上疫情因素影響，從業人員工作量及壓力大幅提升，導致人員流失加劇，應在兼顧人力培育、留任原則下，改善護理員職場環境，盼2030年能再增加5.5萬至7.4萬名護理人員，建構更合理安全的護理職業環境，讓護理人員的熱情重新回流。

衛福部指出，2024年至2030年護理人力政策整備共有12項策略計畫，包括醫院全日平均護病比改三班護病比填報、完成三班護病比標準訂定、增加護理師國考次數及應試科目題數改為50題、建立跨部會護理教考用協力整合平台、護理人員夜班費獎勵、三班護病比達標醫院獎勵、護理友善職場典範獎勵、公職護理師比例調升。 此外還有，智慧科技減輕護理負荷、護理新手臨床教師制度、教育部投資護理人力培育與逐步全面推動住院整合照護計畫。以12項策略計畫經行政院核定後啟動，全面實施所需的預估經費每年約需180億；此版7年期計畫預估最少增加6.7萬人、最多增加7.8萬人力。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳報告指出，護理人員夜班費經費粗估約每年43億，小夜班部分，地區醫院為每班400元、區域醫院500元、醫學中心600元，大夜班部分，地區醫院每班600元、區域醫院800元、醫學中心1000元，以護理師每月上20次小夜班，每月薪水預估會增加8000元至1.2萬元；大夜則增加1.2萬至2萬。

另外是全班護病比將改為三班護病比，有望增加醫院人力，但目前尚有7553人的缺口，政府將透過補助人力的50％至70％，獎勵醫院達標，經費需求約在25億到35億之間，10月將召集相關單位代表開會討論，預定今年12月完成標準共識及訂定，明年開始推動，衛福部會先透過獎勵再入法。

據悉，醫學中心白班、小夜班、大夜班的三班護病比有望朝1比6、1比9、1比10，區域醫院為1比8、1比11、1比13，地區醫院為1比9、1比13、1比15。

此外，護理友善職場典範獎勵部分，整體經費預估為1500萬到2500萬，每年將表揚15到25家醫院，並於5月12日國際護理師節於行政院公開頒獎，每家醫院將獲得100萬元護理人員專用獎金。 至於護理新手臨床教師補助方案，將以每年3.6億的經費規模，鼓勵醫院另聘離職資深護理師成為護理新手教師，每月每人補助3萬元，1位資深護理師指導5位新手護理師，以白班為原則，且臨床指導教師不得列入臨床護理人力。

至於經費來源，衛福部說，當前正透過2024年健保總額協商及相關政府預算積極爭取中。