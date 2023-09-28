陳男持安全帽毆打對方，被依社維法裁處。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局同德派出所日前接獲報案，指成福路發生鬥毆案件，有一名男子在人行道上被人持安全帽毆打，警方火速到場查處，全案依法送辦。

警方調查，當事雙方分別為46歲李姓男子及47歲陳姓男子，兩人互相認識，因陳男懷疑李男是「小王」、介入其感情生活，於是產生嫌隙。

當天兩人在路上相遇，雙方一言不合，陳男便拿取機車安全帽毆打李男，警方獲報立即到場介入並將兩人帶回，雖然雙方皆不願提告，警方仍將陳男依違反《社會秩序維護法》第87條加暴行於人送交裁罰。