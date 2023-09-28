大陸央視新聞用戶端報導，2023中國（天津）國際汽車展覽會28日開幕。在先期舉辦的展會重要活動——中國汽車出海論壇上，中國貿促會汽車行業分會負責人表示，預計今年中國汽車出口量將超過400萬輛，有望成為全球最大汽車出口國。

數據顯示，今年1至8月，中國汽車出口294.1萬輛，同比增長61.9％。中國汽車出口迎來了高速發展，近年來，不僅出口量連破200萬輛和300萬輛大關，而且單車價格也大幅提升，從2018年的8.5萬元增長到2022年的12.2萬元，出口地區也逐漸擴展到歐洲和北美等發達地區市場。

數據顯示，2022年中國品牌占了歐盟電動汽車市場8％的比例，預計到2025年，這一比例可能會增加到15％。

中國貿促會汽車行業分會會長王俠表示，中國汽車之所以受到越來越多海外消費者的歡迎，是因為他們感受到了中國汽車在電動化和智慧化方面的比較優勢。