蘋果iPhone 15系列在全球上市，但各國民眾需要花費月薪的幾%才能買一台iPhone 15 Pro Max 256G手機呢？數據顯示，埃及佔比最高達821%，最低是瑞士僅20%。若以台灣薪資中位數50.6萬，平均月薪為4.21萬去估算，買一台約佔上班族月薪的106%，等於需要花費超過一個月的薪水才能買得到。

World of Statistics統計數據顯示，佔月薪比率前五名的國家是埃及的821%、巴基斯坦的816%、奈及利亞的754%、委內瑞拉的655%及伊朗的397%；佔比最低的前五名則是瑞士的20%、新加坡24%、美國28%、阿拉伯聯合大公國34%及澳洲、荷蘭、丹麥的35%。

亞洲方面，iPhone 15 Pro Max 256G的價格佔南韓民眾月薪的49%、日本52%、大陸119%、馬來西亞148%、印度213%、泰國220%、印尼361%、菲律賓392%及伊朗的397%。

台灣iPhone 15 Pro Max 256G的開賣價格為44900元，佔台灣薪資中位數的106%，若是最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB佔月薪比例則超過139%，入門款iPhone 15 128GB的售價為29900元，佔月薪71%左右。