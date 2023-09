📱How much of a monthly salary you need to spend to afford an iPhone 15 Pro Max 256GB:



🇪🇬 Egypt: 821%

🇵🇰 Pakistan: 816%

🇳🇬 Nigeria: 754%

🇻🇪 Venezuela: 655%

🇮🇷 Iran: 397%

🇵🇭 Philippines: 392%

🇮🇩 Indonesia: 361%

🇹🇷 Türkiye: 292%

🇦🇷 Argentina: 286%

🇧🇷 Brazil: 280%

🇹🇭 Thailand: 220%…