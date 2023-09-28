電梯維修人員打開電梯協助民眾脫困。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市1對夫妻昨晚開車返回居住的社區大樓，停車後搭電梯上樓時，卡在地下2樓與地下1樓之間動彈不得，兩人嚇得立即求救。經消防員與電梯維修人員以手動方式移動電梯，兩人順利脫困，除臉色漲紅及感覺呼吸不順外，並無大礙。

彰化火車站附近的1處社區大樓，昨晚發生民眾受困電梯事件，1對夫妻返家停車後要上樓，不料從地下2樓搭電梯後，電梯卡在地下2樓與地下1樓之間，兩人見電梯一動也不動，只得按下緊急求救鈴。

消防員到場後不久電梯維修人員也到場，他們先在電梯外安撫受困夫妻的情緒，並觀察現場狀況，經討論後決定透過手動方式讓電梯上升，等電梯升到1樓後，再將電梯門打開。

當電梯門終於打開後，該對受困的夫妻走了出來，他們臉色漲紅，幾乎全身都在冒汗。兩人表示平常很少在搭電梯，可能1年也搭不到5次，沒想到就被他們遇到這樣的狀況。

電梯維修人員查看電梯狀況，初步研判可能是電梯漏電導致變頻器故障，進而影響電梯運行。彰化消防分隊長林聖偉指出，受困的夫妻沒有受傷，受困時間約10幾分鐘，兩人無傷勢，只是覺得呼及有點不順。

針對電梯受困的狀況，消防員提醒有「三不一快」的原則，包括「不」要慌張，過度緊張容易造成呼吸急促、換氣不順等疑似缺氧的情形；「不」可開門，貿然開門嘗試自行脫困，反而可能發生墜落、受傷等危險情事；「不」會窒息，電梯非全密閉空間，仍有空氣流通。

「快」點求救，優先利用電梯內的緊急求救按鈕或是對講機求救，也撥打電梯業者電話請求支援，以及打119，或是拍打電梯引起他人注意。