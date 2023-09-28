民眾黨總統參選人柯文哲今拋教育政見，民進黨發言人卓冠廷表示，柯文哲根本就不注重教育，台北市長時，地方教育發展基金尚有賸餘近140億餘元，竟將原本應挹注給教育基金的預算拿去還債，致使教育基金只剩12億。

柯文哲今提出教育政見，主張義務教育往下延伸至幼兒園5歲、「準」義務教育往上延伸至高中職，高教支出應增至GDP的1％。

卓冠廷指出，根據「黃昆輝教授教育基金會」六都民眾對市長重視教育滿意度調查，柯文哲從2020年的倒數第二，直接掉到2022年倒數第一，滿意度僅52％，可說完全被市民死當。誇口教育政見主張，但對照過去台北市民對其文教施政的失望程度，實在諷刺。

卓冠廷說，柯文哲剛接任市長時，地方教育發展基金尚有賸餘近140億餘元，但竟將原本應挹注給教育基金的預算拿去還債，致使教育基金8年驟減128億元，最後只剩12億，導致台北市恐面臨無法支應軍公教明年調薪及108課綱補師資經費，以及如工程流標追加、學校災損修建等屬臨時急用事項。

他痛批，柯文哲這種擅自挪用教育基金，卻說自己重視教育，顯然是空話。

卓冠廷也表示，柯文哲市長任內也引發不少教育爭議，臺北市立大學新任校長人選遴選難產，遭監察院調查，台北市政府僅一再發文呼籲北市大儘快完成遴選作業，有失主管機關行政監督職責，卻放任校方經營運作停擺，柯文哲罔顧師生權益，也凸顯對於教育推動的擺爛與無心。