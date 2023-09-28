38歲香港男星張致恆（恒）2019年和粉絲雯雯雙喜臨門結婚，兩人婚後一下爆出吵架婚變、一下又因雯雯懷孕復合，張致恆日前宣布要去結紮，上週他開直播分享手術後心得，表示手術僅歷時15分鐘，等約1小時、麻醉藥效過了，上過一次小便沒事就可以離開，他也表示結紮並非代表未來沒有機率再懷孕，還是有0.05%的機會可能「中獎」，已經是四寶爸的他自嘲如果又中就要去買六合彩。

外型帥氣的張致恆過去是萬人迷，4年前卻爆出曾劈腿5女的八卦，讓他被香港媒體封為「世紀渣男」，當爸後他因負面形象工作全失，家中孩子卻不斷生，本月他宣布要去結紮以除後患，上週他直播宣布說到做到，原本要去排香港家庭計劃指導會的結紮手術，但需要等待時間太長，他便找了醫療中心，在沒有任何贊助下完成了手術。

張致恆坦言當初生第二個小孩就想過要結紮，他怕痛所以沒去做，直到雯雯最近生下第四胎，由於妻子心臟不好，不忍看另一半幾乎是用命換來小孩，才決定結紮，他們夫妻已經迎來四個兒子，若想要女兒會去領養，不會再生，有網友表示結紮還是有可能懷孕，張致恆贊同這說法，表示還是有0.05%機率做人成功，苦笑如果還是讓老婆懷孕的話會去買六合彩。

被問到現在是否已經開始正常有性生活？張致恆說還沒，因為太太剛生完身體不好，醫生也提醒他剛結紮「前20次」仍有精子殘留，所以還是要做避孕措施，他笑說其實曾經想過去捐精，但想到可能未來「滿街都是張致恆」便讓他嚇到打消念頭，他不介意被網友酸「結紮KOL」、「離婚KOL」，但有網友留言嘲諷他：「張閹人」，他還是不忍回嗆：「無知」。