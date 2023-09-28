杭州亞運網球28日進入到4強準決賽階段，女雙4強賽先登場的李亞軒／梁恩碩化解對手2個賽末點，以6比2、4比6、11比9驚險獲勝，闖進金牌戰！

5年前雅加達亞運梁恩碩以17歲之齡打進網球女單4強，幫助中華代表團獲得1面銅牌，是暌違60年中華亞運代表團再度於亞運網球女單進帳獎牌，去年她因為傷勢有3個月無法參，導致世界排名下滑，今年努力提升排名，可惜還是排不上本屆亞運女單參賽權，不過仍參加女雙、混雙兩個項目。

女雙梁恩碩和李亞軒一路過關斬將，晉級到4強後確定至少銅牌，28日準決賽先贏一盤，第2盤局數3比0領先下被對手超前拿下，雙方進入搶十，李亞軒／梁恩碩曾面臨7比9落敗邊緣，不過兩人不放棄堅持，連得4分收下勝利，也為兩人打下爭取金牌的機會。

稍後同一場地寶島姊妹花詹詠然、詹皓晴也會在女雙準決賽上陣，期待接棒也拿下勝利，讓中華亞運代表團能在杭州亞運網球女雙上演「金包銀」。