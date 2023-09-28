被問藍白合！沒否認曾罵「去死吧」 柯文哲再表態「這一句」

民眾黨總統參選人柯文哲昨談到藍白合議題時批評，國民黨不比民調、又要當正的，「這算哪門子合作？」更在昨黨政會報上飆罵「去死吧」，柯文哲今天受訪時未否認，表示藍白合應當是價值理念的合作，赤裸裸地講權位分配，「就算合也沒有達到政治效果」。

柯文哲28日上午召開教育政策記者會，媒體聯訪時，針對是否擔心民眾覺得藍白合是權力分配而不是理念結合？柯回應，藍白合應當是價值理念的合作，或是議題的合作，因為當你直接赤裸裸地講權位分配，很難得到人民支持，「就算合也沒有達到政治效果」，這點是他比較清楚的。

對於傳出柯文哲在內部會議中飆罵「去死吧」，柯並未正面回應，僅稱政治上當然政黨都可以合作，特別是如果台灣要邁向內閣制國家，這種文化要慢慢養成。

他說，目前台灣這種選舉制度，他每次說台灣目前政治取決於7個人，一個總統、加六都首長，因為六都佔台灣人口70％，這7個人選舉有個特色，贏著全拿毫無制衡，他常說這叫民選皇帝制，這對國家長治久安不是好辦法。

柯文哲認為，台灣要慢慢朝向內閣制去發展，但沒辦法一次到位，過程中還是會跌跌撞撞，但為台灣長治久安應該是往這方向發展，所以藍白合，弄到另一個角度來看，藍綠也可以合、綠白也可以合，慢慢就是說，不要兩極對抗去激化國家內部壓力。

柯文哲指出，自己這次喊出口號，對內「聯合政府，團結台灣」，聯合政府怎麼建立的確是需要時間摸索，當然過程中他也覺得會跌跌撞撞，昨天有記者問，哪有人說合作條件是「不要民調、我要當正的」，奇怪，當時一聽就覺得這哪門子合作方式。