屏東明揚國際工廠惡火，行政院將研議修正「消防法」，同時修正「公務人員協會法」，預計1個月內送立院審議。不過，消防員工作權益促進協會不滿政院未與基層消防團體溝通，質疑修正公務人員協會法，根本無法保障勞動三權，也不代表組工會，痛批行政院長陳建仁「還敢說有傾聽基層」。

消促會今前往政院門口抗議，大喊「消防員的命、消防員決定」，同時提出三大訴求，分別是「公安」要求對違法的工廠管理權人加重刑事責任；「職安」政院修改的消防法有疊床架屋之嫌，公務人員安全及衛生防護辦法即有規範公務機關職業安全責任，不須再修銷法，而是應修正該辦法，讓未依法給予職安措施的雇主受罰則；「工安」政院修改公務人員協會法，未保障勞動三權，要求實質組工會。

消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱說，消促會第一時間就提出基層消防員要的，但是看到政院的態度非常失望、難過、悲憤，為何政院可以在沒有跟基層消防團體、第一線執行救災救護的消防員討論前，訂定政策方案，陳建仁還敢說這是最好的方案，還敢說有傾聽基層？

促進會代表黃升說，行政院又在說謊，副總統賴清德說要跟基層溝通，但今天又閉門討論，漠視基層，當提出組工會訴求時，不是指公務人員協會，協會只有團結權，沒有辦法處理平等協商權、爭議權，「行政院不知道勞動三權是什麼嗎？不知道就是愚昧，怎麼可以管理我們，若知道就是惡劣、擺弄社會輿論，讓外界誤以為有做事。」

桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，消促會長期要求組工會，很遺憾政院只有推拖拉，陳建仁每天笑臉，像是好好先生，但卻無能不能作主，無法跟基層勞工溝通，賴清德則是躺著就能當選，現在叫賴的小孩回國當消防員，看消防的保護會不會更好，顯然賴的態度就是「別人的小孩死不了」。

朱梅雪強調，消促會立場清楚就是組工會，但陳建仁導引到公務人員協會法修訂，他很懷疑，陳建仁是英文太好、中文太爛，美國、韓國消防員都有組工會，不知道號稱民主國家的台灣，居然限制消防員等基層公務員不能組工會，這叫民主嗎？請陳建仁不要裝傻，笑笑沒事一樣，拿這麼高的薪水不會過意不去嗎？

工傷協會專員劉念雲說，立院昨日都在討論大火報告，她完全同意中央和地方互踢皮球，但消促會今日提出三訴求都是中央責任，不要踢給地方，她也要公開譴責民進黨立委劉世芳，劉第一時間說對於消防員組工會持保留態度，意思是消防員組工會少拿大火當理由，可惡透頂，痛批「新潮流踩著勞工的頭」、「民進黨失去監督機制，踩著勞工的命上去」。

劉念雲表示，第二訴求，企業負責人不會被關，被關的都是勞安負責人，但對比南韓過去也有那麼多公共危險事件，卻通過重大災害企業處罰法，難道台灣不值得嗎？雖然法務部有研議加重公共危險罪，但她也認為完全不足夠，法務部也是球員兼裁判，若中央應作為而未做為，法務部是否能罰得到自己的官。

劉念雲強調，現在側翼也蠢蠢欲動說「這些都是企業責任，陳建仁已經很努力」，這些都是屁話，當然會問政府責任，誰相信企業會自主管理，民進黨側翼要相信就去相信，無良企業應該強制提列成本，交給政府成立法人或基金，對公正第三方監督。