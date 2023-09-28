民眾黨總統參選人柯文哲昨日演講發表「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組」、「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」等言論，再度掀起性平爭議。賴清德競辦發言人戴瑋姍痛批，柯文哲「爭議失言當正常、胡言亂語是日常」，缺乏性平意識。

戴瑋姍指出，柯文哲多次發表貶抑女性的言論，反映出內心根深蒂固的父權主義。過去的歧視、失言語錄大家都言猶在耳，例如「年輕漂亮適合坐櫃檯」、「在女人大腿當中討生活」、「台灣有些女性同胞會直接上街嚇人」等。性平分數真的只能死當重修。

她說，如今柯作為總統候選人，不但不檢討自身過往言行舉止，竟還把選舉當選美比賽，無視民主、詆毀民主選賢與能的真諦，呼籲柯文哲應該要向所有國人道歉。

她表示，柯文哲還自爆「擔任住院醫師抽籤時，不要跟孕婦同組，只要女生請產假，值班全部他在值」。女性在職場面臨的困境非常多，政府應該要用政策協助友善性別職場環境，作為總統候選人，柯文哲卻帶頭歧視孕婦、傷害所有第一線辛苦工作的女性醫護人員。這樣的候選人，要如何帶領國家實現性別平權，又有什麼資格來談論保障婦女與性別政策呢？