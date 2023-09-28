我國首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）今於台船高雄廠區「海昌廠」，舉行原型艦命名暨下水典禮，此為重要的歷史時刻，台船董事長鄭文隆致詞時說，建造過程中除了盡力取得國外最好的裝備，也不斷發展本土能量，目前台灣大概有百家廠商參與潛艦製造，期許未來台灣製造不只能飛向天空、太空，也能航向海洋之中。

鄭文隆說，台灣第一艘自製潛艦的命名及下水典禮，是歷史性的一刻，自從2016年12月21日，台船和海軍簽訂了IDS的設計合約後，台船就啟動最為嚴肅的船艦建造計畫。他表示，國造潛艦IDS計畫，是台灣多年來的願望，也是幾十年來，歷任總統保衛國家安全的一個夢想。

鄭文隆說，七年來台船不敢怠惰，海軍也是全力以赴，派出了海發中心以及256艦隊，和台船、中科院合組海昌計畫團隊，一直在國安會裡不斷地督促和協助，排除萬難障礙，過程穩健，且默默推動。設計工作於2020年12月正式完成，各個工廠後續也正式展開施工，終於到了今天命名及下水的一個工作節點。

鄭文隆表示，潛艦是不對稱作戰的神兵利器，製造相對隱密，「以前台船船艦的命名典禮，都會在這邊報告船有什麼性能，既然它（海鯤號）是隱密製造，就容我今天什麼都不說」。不過他也說，海鯤號尾舵採X型設計，並非十字型設計，這是由台船全面重新設計，並非如外界所說，是抄襲舊的設計；而除了全部重新設計，性能也絕對優於現役潛艦。

鄭文隆說，今天典禮以後，就要進行所謂的HAT（泊港測試）、SAT（海上測試），HAT會在船塢裡進行，測試完畢後才會進行SAT，最後再交由軍方進行戰鬥測評以及後續準備。

鄭文隆強調，其實本案的推展十分曲折，但整個海上工作團隊以超乎常情的工作態度，承擔了所有壓力，也發揮了非常的卓越的毅力、耐力，還有解決困難的高度智慧，「我們突破了所有的挑戰，這些挑戰不是偶爾出現而已，而是過程中不斷出現，我們也是一次又一次地面對、突破和解決，才能夠達到今天的成果。

鄭文隆說，雖然大家看不到海鯤號裡的東西，但過程中所創造的歷史，都會藏在裡面，大家不會知道，但一定會在台灣潛艦自主建造的歷史中，留給後人一段「史詩級的紀錄」。他認為，潛艦建造過程中，最困難的就是裝備，因為台灣沒有相關產業，所以建造時，除了盡力取得全世界擁有的最好裝備，也不斷地發展本土能量。

鄭文隆指出，這些年經過團隊努力，現在台灣大概有100家左右的製造商可以參與潛艦製造，而這當然都經過實驗，裡面有包括中科院以及一些知名機構。這對國內造船產業及精實工業技術的提升，有一定的實質意義。

鄭文隆說明，海鯤號的自製率大概有40％，而廠房、精密機具隨著原型艦預算投入，都已經建置到位，未來這些廠房將要擔負起責任，如果還有後續艦的建造，就要以此為基礎建造。而團隊裡的設計人員、技術人員、專案管理人員以及國內曾經參與研究的教授、承包商，將共同負起未來後續艦的持續精進。

鄭文隆最後提到，蔡英文總統上個月出席漢翔「Challenger系列商務客機後機身第1000架交機典禮」時曾說，我們可以驕傲地讓後代子孫知道，「台灣製造」不僅能站在國際上，也能夠飛向天空，更能飛向太空。而這幾年團隊也針對IDS，付出許多努力，期盼在此紮根，「未來有那麼一天，我們可以加碼，台灣製造不僅能夠站在國際上，飛向天空、飛向太空，也可以航向海洋之中」。