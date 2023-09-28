22歲台灣棋手許皓鋐28日在杭州亞運圍棋4強賽中，爆冷擊敗南韓第一棋手申真諝，晉級下午3點進行的金牌戰，決賽對手將是中國大陸棋王柯潔。

國內屢寫紀錄的許皓鋐，這次在八強賽就擊敗世界排名第二的韓國高手朴廷桓，成功寫下台灣棋壇紀錄。今日面對昨日擊敗國內另一位選手賴均輔的世界排名第一、韓國名將申眞諝，許皓鋐從開賽之後就一路取得些微領先優勢，最終經過AI判定擊敗申眞諝，不但替隊友報了昨日落敗之仇，更是個人生涯第一次擊敗申眞諝，成功闖進待會的金牌戰。

中華民國圍棋協會祕書長秦世敏表示，許皓鋐以往雖不曾贏過申眞諝，但今日絲毫沒有畏懼這位世界第一棋王，全場比賽幾乎百分之90的時間都處於領先地位，即便情勢一度逆轉，但許皓鋐立刻就能挽回頹勢，這場勝利振奮了全隊士氣，下午與世界排名第三的地主名將柯潔交手，確實有一拚的機會，不論勝敗，都能寫下台灣棋壇新猷。

秦世敏說，台灣圍棋曾在2010年廣州亞運靠著女團奪得銅牌，當時混雙黑嘉嘉／周俊勳在預賽排名第一，可惜晉級賽的時候黑嘉嘉身體不適導致無緣奪牌，這次許皓鋐異軍突起，接連擊敗世界排名第一和第二的韓國高手，讓在場的大陸、日本界棋壇大老驚訝不已，台灣圍棋界在這次杭州亞運會上終於揚眉吐氣了。