潛艦原型艦海鯤號今天下水，建造過程一度有諸多流言蜚語及特定人士攻訐，但政府基於高度保密原則，如今終於迎來階段性成果，但台灣潛艦國造過程，是一段篳路藍縷的故事。

潛艦國造原型艦「海鯤號」上午在高雄台船廠區舉行下水暨命名典禮，由總統蔡英文親自主持。

潛艦國造一案自民國109年原型艦開工迄今，即便過程流言蜚語及唱衰言論不斷，但基於高度機密原則，從軍方到各個部會均保持「高度靜默」，歷經重重困難終於迎來階段性成果。

政府早年以「海昌計畫」（非此次潛艦國造海昌計畫）為名向義大利COSMOS公司採購4艘小型突擊艇（潛爆艇），並成立「海昌艇隊」，隨後再自行仿製3艘，由蛙人操作並攜帶炸藥至目標艦艇下方引爆，後來因續航力不足難以用於特種作戰，最後於62年除役解散。

當時為了戰備需求，國防部特殊情報室再度以「武昌計畫」向COSMOS訂購2艘無武裝的SX-404級袖珍潛艇，並命名為S-1「海蛟號」及S-2「海龍號」；但因耐波力不佳運用受限，於58年起服役4年後，62年1月除役。

但也因為歷經海昌、武昌2個計畫，讓美國看見台灣想發展潛艦的決心，也開始正視水下戰力重要性，因此決定以「水星計畫」為名出售2艘美方即將除役的茄比級潛艦，海軍遴選優秀官兵赴美接受為期1年接艦訓練，而這2艘茄比級命名海獅、海豹，分別於62年、63年返抵高雄左營軍港並成軍，服役迄今已30年，因老舊已無法投入戰備，僅作為訓練用途。

最為特別的是，海軍68年啟動「劍龍專案」，秘密向荷蘭採購2艘劍龍級潛艦，70年3月台灣與RSV集團在阿姆斯特丹簽訂造艦計畫與合約，劍龍級「海龍」、「海虎」分別在76年、77年返國成軍，近年海軍更將其性能升級，投入捍衛海疆的序列。

但即便如此，台灣仍未放棄自行研製潛艦的夢想，前總統李登輝在84年1月間，授意海軍成立「潛艦發展辦公室」，因此「光華8號」專案正式啟動，最後又因美國小布希政府於90年4月同意協助台灣籌購8艘柴電潛艦，軍方取消光華8號計畫、啟動「海星計畫」，後續因特別預算卡關立法院未獲朝野支持，雖然最後在96年6月通過3大軍購案，但預算刪減至新台幣99億元，潛艦預算僅編列2億元作業評估費，潛艦夢再度告吹。

前總統馬英九任內，103年4月啟動潛艦籌獲「海昌計畫」，蔡總統上任後實際付諸行動，105年海軍與台船簽約執行潛艦國造第一階段合約設計及裝備試研製、106年蔡總統於左營宣示潛艦國造、突破國際困境取得紅區裝備、克服工程技術，一路走來雖然篳路藍縷，但台灣展現強大防衛決心，加上區域情勢推波助瀾，讓關鍵國家願意挺身而出協助台灣籌建潛艦，迎來關鍵成果。