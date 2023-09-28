在中秋節前，蔡衍明愛心基金會與頭城鎮民代表會合作，今天（28日）慰問頭城地區的弱勢家庭，計有50戶受惠，他們多為獨居長者或行動不便，在經濟上遭遇困難，基金會期盼，在中秋節時致贈一點心意，讓弱勢家庭也能快樂過節。

蔡衍明愛心基金會課長周哲仁說，蔡衍明董事長在1975年來到宜蘭，秉持著老董事長蔡阿仕的意願，接下宜蘭食品後打拚一番事業；宜蘭是蔡董事長發跡的地方，對宜蘭一直有很深的感情，更對基金會要求，必須服務弱勢與地方鄉親。

周哲仁說，頭城鎮代會主席楊碧村是蔡董事長在宜蘭打拚過程的夥伴，蔡董事長對楊主席服務地方的心非常敬佩，因此願支持、配合來協助地方弱勢；楊碧村走訪基層了解急需救助的邊緣戶，基金會再據此提供每戶5000元慰問金。

楊碧村表示，頭城鎮有些偏遠地區，有不少生活艱苦的鄉親，他們可能因為子女有房產且還在貸款，無法申請低收入戶補助，但他們的生活確實相當困苦，這筆錢對弱勢家庭的幫助不小，感謝蔡衍明董事長與基金會的愛心與付出。

今天慰問的邊緣戶之一林姓婦人，她原與丈夫相依為命，但丈夫在去年3月過世，她又因車禍而右腳截肢，除了老漁津貼外無其他收入來源，基金會與鎮代會前往慰問時，讓獨居的她感動到頻頻拭淚，有了這筆慰問金，也能稍解生活的困頓。

周哲仁說，蔡衍明董事長將宜蘭視作第二個故鄉，對宜蘭有很深的感情，蔡董事長重視傳統，了解逢年過節是大家團圓的日子，但弱勢家庭平常過得不如意，又如何好好過節？因此在三節致贈慰問金，盼能讓弱勢買些日常或過節所需的物品，也能感受到社會的溫暖。