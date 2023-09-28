李玉璽（左起）、蔡黃汝、王心恬、王仁甫、孫協志、峮峮、許孟哲、邱子芯、安苡愛、Junior一同錄《飢餓遊戲》中秋節企劃。 （中視提供）

中秋連假，中視《飢餓遊戲》應景推出中秋節企劃，蔡黃汝和峮峮當嫦娥，其他人包括孫協志、王仁甫、許孟哲、Junior、李玉璽、安苡愛、王心恬、邱子芯等則是扮兔子，其中還有隱藏版的吳剛和后羿2個暗黑身份，猶如狼人殺的心理戰，讓藝人燒腦。

製作單位安排蔡黃汝和峮峮當隊長，分2隊進行遊戲，有一關帶藝人到生態園區，要他們進行徒手抓蝦，讓眾人以擔憂被蝦子夾傷紛紛抗議，最後是戴著手套玩遊戲，人高馬大的李玉璽，計時40秒卻抓不到一隻，慘被噓爆，孫協志接力上場，也是頻頻抓到又被溜走，2個大男生直接被虧是「零隻王」。

峮峮則是具備蝦子雷達，加上許孟哲指導，先把蝦子趕到岸上，這樣就游不走，輕鬆就能抓進桶子。蔡黃汝也是一臉輕鬆，就像是撿貝殼一樣，讓孫協志相當佩服，「她根本就是蝦后」，連蔡黃汝都驕傲地說：「蝦爆了。」

玩遊戲不只考驗體力，還要動腦力，峮峮被問到「傳說中嫦娥在月亮居住的宮殿是哪一個」，即使是選擇題仍讓她直呼「題目好難」，最後竟猜「移花宮」。

錄影前一天，藝人入住宜蘭溫泉旅館，享受泡湯賞山景，隔天一早錄影，竟被通知「房間泡溫泉的水不要倒掉」，這激起王仁甫的生意頭腦，打趣地說：「快到我的粉絲專頁，購買峮峮和花花泡過的溫泉水，一瓶700cc售價700元。」許孟哲一聽也跟著附和，「我把房間的礦泉水喝掉，因為要留空瓶子裝」。

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台也能收看。