桃園航空城首批安置街廓28日點交土地，現場氣氛一度火爆，因道路寬度與土地現況不如預期，不少人高喊拒絕點交。（蔡明亘攝）

桃園航空城機場園區安置街廓今首次辦理土地點交作業，搬遷戶、地方民代、民航局及地政局等單位皆到場關注。不過原本好不容易等到點交日，搬遷戶走進工區卻傻眼了，15米道路剩6米，令人無法接受，更有人當場拒絕點交。民航局回應，都市計畫設計15米道路，依法規應有側溝和人行道，與民眾期待有落差部分後續會再溝通，會全力協助民眾需求、妥善協調日後蓋屋事宜。

航空城首批安置街廓土地點交機場園區優先開發區R2-6、R2-7、R2-10、R2-47共4處住二土地，現場氣氛一度相當火爆，因道路寬度與土地現況不如預期，不少人高喊拒絕點交。有搬遷戶說，沒想到今天竟是看見一片荒地，連地都沒用平，難想像10年內會形成一處社區，離譜的是百姓以為道路15米就有15米柏油路，豈料竟只有6米，有受騙感覺，因此拒絕點交。

市議員游吾和指出，今天到場看點交狀況「整個傻眼」，航空城最小道路為10米，有些民眾權值較高選擇道路15米街廓，卻發現實際車道僅6米，幾乎無法臨停，且10米道路的車道也是6米，差在人行道與側溝寬度有異。搬遷戶認為航空城是新興城市，應有大條馬路，且今天根本是強制點交，就算人沒到場怎會也視同點交，令人無法接受，10月13日將赴行政院提出強烈抗議。

市議員徐其萬表示，這麼好的造鎮計畫，道路設計應便於臨停接送長輩或孩童，現況卻讓人憂心，只要臨停恐造成車道阻塞，更何況還要留垃圾車、緊急救援通道空間，過去說明會政府沒向搬遷戶說清楚實際寬度，因此今天點交不歡而散，不來點交一樣算點交，有點像逼民眾就範，且5大管線和公設未到位，民眾也難申請建照入場蓋屋。

民航局機場工程中心技術科長陳志清回應，都市計畫道路設計15米，依照道路設計法規就應包含側溝與人行道，至於和民眾期待有落差部分，後續會請施工單位和地政局再跟民眾解釋。他強調，民航局會全力協助搬遷戶遇到的困難和需求，包括日後施工進出通行等，都會幫民眾妥善協調。

桃園地政局說明，發給土地所有權人及相關單位的公文提到，所有權人若未依指定時間到場，也未委託代理人點交，視同已完成土地點交，所有權人應自負保管責任，也應避免破壞到公共設施，有相關法源依據，讓民眾知道管理維護重要性。民眾選地時皆有公開都市計畫圖像可參考，並納入道路寬度、房屋退縮、航高限制、建蔽率及容積率等做綜合評估。

地政局提到，今第一天開始點交，各單位都派員到場，至於民眾拒絕點交的理由，會再帶回研議。民眾點交後可申請建照，後續營造廠商要進場時，航工處會接洽，安排車輛進出路線，也會與廠商說明清楚相關動線與公設維護事宜，民眾可放心。