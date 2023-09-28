桃園市議會今聯席審查去年的決算報告，藍營議員紛紛點出桃園財政狀況令人擔憂，砲火集中攻擊前桃園市長鄭文燦大幅調度基金專戶，去年基金專戶440億元就有438億元被挪用，而基金專戶的調度金額雖不列入舉債，但還是要歸還，感嘆現任市長張善政未來只能跟銀行借款舉債，更預警接下來幾年桃園要面臨舉債建設。

藍營市議員牛煦庭、舒翠玲批評鄭文燦大肆調度基金專戶。牛煦庭說明，109至111年度前市府向集中支付的基金或專戶分別調度285億元、416億元、438億元，占各該年度基金或專戶餘額303億元、450億元、440億元，調借率分別高達94.25％、92.46％、99.66％。鄭文燦已把調借空間消耗殆盡，張善政未來只能透過舉債建設，更直呼「這不是張善政新增的負債，而是收拾鄭文燦爛攤子的結果」。

舒翠玲盤點歷任桃園縣市長調度基金專戶的狀況，她指出，呂秀蓮未動用基金專戶，朱立倫任期最後1年因三節敬老金動用基金專戶，吳志揚調度基金專戶約100億元，但鄭文燦上任後不但每年調度，金額還從144億元上升至去年的438億元，情況離譜，基金專戶調度未被列為舉債項目，但也算是隱藏負債。

市議員凌濤提及，鄭文燦不僅為桃園留下龐大負債，他經手的公共工程更都是漏水問題頻出，綠營卻還沾沾自喜說工程獲得金質獎、全國卓越獎等，對此他找資料反擊，直呼獲獎的工程都是在「規畫設計」、「環境文化」類得獎，批評只會畫圖畫得很漂亮，實際施工時再來減項，與公共工程品質、公共安全皆無關，雖然肯定工程有獲獎，但希望市府團隊努力朝工程品質、安全等獎項盡力爭取。

綠營市議員黃瓊慧、余信憲反駁，鄭文燦任內議會國民黨為多數席，當時國民黨沒有反對預算，不解為何現在卻跳出來批評鄭文燦亂花錢，余信憲另也提及，鄭文燦將預算都花在公共建設，今年頒發的金質獎、國家卓越獎等，桃園獲獎無數值得肯定。而魏筠則批評張善政明知財政困難，卻仍舊採取大撒幣作法，將非法定社福支出的敬老金從2000元恢復至2500元，呼籲不要老是給前朝貼標籤，張善政的作為也會被放大檢視。

審計處長張漢卿回應，坦言近年來市府向基金專戶調度的金額呈上揚趨勢，去年度達到最高438億元，且連續3年調度比例超過9成，如若未來有基金專戶使用需求，則必須要另外籌措財源，因此也建議市府要妥善配置與運用整體預算資源，才不會排擠到其他建設的預算。