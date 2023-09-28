屏東明揚工廠惡火釀9死悲劇，4名勇消因此殞命，行政院研議修正《消防法》建立職業安全衛生制度，並修訂《公務人員協會法》強化結社權和協商權，預計1個月內送立院審議，消防員工作權益促進協會不滿政府未與基層溝通，今赴行政院陳情抗議，但行政院態度並未改變。

消促會上午前往政院門口抗議並提出三大訴求，分別是「公安」要求對違法的工廠管理權人加重刑事責任；「職安」政院修改的消防法有疊床架屋之嫌，公務人員安全及衛生防護辦法即有規範公務機關職業安全責任，不須再修消防法，而是應修正該辦法，讓未依法給予職安措施的雇主受罰則；「工安」政院修改公務人員協會法，未保障勞動三權，要求實質組工會。

不過，行政院態度並未改變，發言人林子倫重申，消防員具有公務員身份，若要調整相關制度牽涉層面太廣很深，若要在最快時間擴大強化消防員的結社權跟協商權，行政院、考試院初步共識是修訂《公務人員協會法》，預計1個月內完成會銜送立法院審議，用最快有效的方式讓消防員權益獲得提升。

林子倫提到，在消防員執勤安全維護部分，考量消防工作的危險性、急迫性跟災害場址的不確定性，未來將修訂跟消防員最息息相關的消防法，建立消防機關職業安全的衛生機制；他說，行政院認同也支持儘速提升消防員的權益，請內政部跟消防署持續了解消防員和各團體的心聲，積極說明對話與溝通。

此外，今日行政院派出災害防救辦公室、人事總處代表出面接受陳情，但皆未回應消促會是否能入內參與會議的訴求，甚至要求發公文，消促會不滿上前理論，有人也甚至要闖入政院，一度爆發衝突，雙方在僵持許久後，最終災害防救辦公室代表也讓陳情人入內溝通。

媒體追問，今日是否有召開消防權益相關會議？林子倫說，行政院有很多會議持續進行中，沒有特定的會；至於未來是否會邀基層代表參與會議，林子倫說，院內會議都會邀請各類專家、利害關係人與會，「必要時都會邀請」。